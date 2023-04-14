《經濟通通訊社１４日專訊》中國銀保監會發布《關於銀行業保險業做好２０２３年全面推

進鄉村振興重點工作的通知》（下稱《通知》），從聚焦農業強國建設重點領域、強化農村金融

服務能力建設、提升「三農」領域保險服務質效、強化監管引領這四個方面提出十五項工作要求

。

《通知》要求，優先保障糧食和重要農產品各環節金融供給，積極服務新一輪千億斤糧食產

能提升行動，強化對種業、農業科技和農機裝備等關鍵領域的金融支持。助力守住不發生規模性

返貧底線，持續改善農民工等新市民群體金融服務。健全農村金融服務體系，加大涉農金融內部

資源傾斜力度。發展首貸、信用貸以及中長期貸款，提升涉農金融數字化服務水平。加強涉農信

貸的貸後管理，防範涉農信用風險，避免過度授信、違規收費等行為，加強農村地區金融知識宣

傳普及力度。

《通知》同時明確涉農信貸、縣域金融服務、農村基礎金融服務、脫貧地區金融供給、糧食

重點領域信貸等考核監測目標，要求各級監管部門做好監測考核工作，積極推進涉農信用信息平

台標準化規範化建設，推動完善農村產權流轉市場體系，健全涉農金融風險補償機制。（ｓｌ）

