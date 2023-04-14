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AH股新聞

14/04/2023 14:59

《中國要聞》澳洲輸華大麥關稅有望取消，商務部複審徵收必要性

　　《經濟通通訊社１４日專訊》商務部１４日發公告，１５日起對原產於澳洲的進口大麥所適
用反傾銷和反補貼措施進行複審，複審內容為對澳洲進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅的必
要性。任何利害關係方均可在公告發布之日起２０天內以書面形式提交評論意見，並提供相應的
證據。複審調查應於明年４月１５日前結束。
　　商務部２０２０年５月１９日起對澳洲進口大麥徵收７３﹒６％反傾銷稅和６﹒９％反補貼
稅，即關稅合共高達８０﹒５％，措施為期５年。上月２０日，中國酒業協會向商務部提交《大
麥反傾銷措施和反補貼措施復審調查申請書》，主張中國大麥市場形勢發生變化，請求商務部就
繼續對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行複審，並根據複審結果取消徵稅措施

　　澳洲外長黃英賢近日宣布，與中方達成協議，中方同意就對澳洲大麥徵收關稅進行審查，而
澳方則同意暫停在世界貿易組織的相關申訴。作為回應，澳洲於同期暫時中止其就上述關稅在世
貿組織的申訴。黃英賢又表示，希望未來中澳在葡萄酒的貿易爭端也將會達成類似協議。
（ｓｌ）

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