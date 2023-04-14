《經濟通通訊社１４日專訊》國防部發言人譚克非１４日表示，應俄羅斯國防部長紹伊古邀

請，國務委員兼國防部長李尚福將於１６至１９日對俄羅斯進行正式訪問。期間李尚福將與俄軍

隊領導人舉行會談，參訪俄軍事院校。

譚克非稱，近年在中俄元首的戰略引領下，中俄兩軍關係持續保持高位運行，戰略溝通、聯

合演訓、務實合作等取得新進展，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷充實戰略內涵。

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