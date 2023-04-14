《經濟通通訊社１４日專訊》第四屆聯合國世界數據論壇將於４月２４至２７日以線上線下

結合形式在浙江杭州舉行。今屆論壇主題為「擁抱數據 共贏未來」，聚焦數據創新與合作、挖

掘數據價值、提高數據公信力、構建良好數據生態，為全球數據生產和使用者深化數據創新應用

與合作、推動落實聯合國２０３０年可持續發展議程，提供交流平台。

這是由聯合國發起並主辦的國際性論壇，今屆由國家統計局和浙江省政府聯合承辦。前三屆

論壇分別於２０１７年、２０１８年和２０２１年在南非開普敦、阿聯酋迪拜和瑞士伯爾尼舉辦

。國家統計局黨組書記、局長、第四屆聯合國世界數據論壇組委會主任康義表示，近年中國數字

經濟取得舉世矚目的發展成就，數字經濟規模連續多年位居世界第二，已成推動國家高質量發展

的重要引擎，為經濟社會持續健康發展提供了強大動力。今屆論壇將展示政府數字化轉型、大數

據助力企業轉型發展等方面的內容，旨在通過深入交流分享數據生產、利用、管理實踐和成果，

進一步深化數字經濟國際合作，更好促進企業數字化轉型，為中國數字經濟發展提供新的機遇。

今屆論壇設６場全體會議和７２場平行會議，來自１３０多個國家和地區的１６００多名各

界代表參與，包括聯合國、世界銀行等國際組織代表，有關國家統計和數據管理部門的政府官員

，以及學術界、企業、民間團體等代表，其中國際代表９００多人。另根據往屆情況，線上參會

規模預計超過７０００人。（ｓｌ）

