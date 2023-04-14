《經濟通通訊社１４日專訊》工業和信息化部信息通信管理局聽取騰訊（００７００）關於

「３．２９」微信業務異常情況匯報，要求騰訊進一步健全安全生產管理制度、落實網絡運行保

障措施，堅決避免發生重大安全生產事故，切實提升公眾業務安全穩定運行水平。

下一步，工信部信息通信管理局將持續加大信息通信行業安全生產監管力度，指導電信業務

經營者嚴格落實主體責任、完善保障措施、強化事故應急處置能力，以高水平網絡運行安全保障

信息通信行業高質量發展。

３月２９日凌晨，騰訊旗下的微信、ＱＱ等業務出現功能異常，包括微信語音對話、朋友圈

、微信支付，以及ＱＱ文件傳輸、ＱＱ空間和ＱＱ郵箱在內的多個功能無法使用，同日早上逐步

恢復正常。今次事故據報是廣州電信機房冷卻系統故障導致，騰訊將其定義為公司一級事故，對

相關部門和領導進行嚴肅的問責和處罰，其中技術工程事業群華南數據中心有兩位總經理和總監

被降級、免職。騰訊管理層認為，今次故障暴露出公司在容災設計和應急預案方面存在不足，有

關業務部門的風險防範意識不到位。（ｓｌ）

