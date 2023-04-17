《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家主席習近平１４日下午在人民大會堂

同來華進行國事訪問的巴西總統盧拉舉行會談，就加強雙邊關係及共同關注的國際問題等交換意

見。習近平指出，中國和巴西分別是東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，擁有廣泛

共同利益。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同巴西關係，將中巴關係置於外交優先位

置。願同盧拉一道，從戰略高度引領和開辟新時代中巴關係新未來，給兩國人民帶來更多福祉。



＊習近平：共建「一帶一路」，同巴西「再工業化」戰略對接＊



習近平強調，中國著力推動高質量發展，加快構建新發展格局，推進高水平對外開放，將為

包括巴西在內的世界各國帶來更多機遇。雙方要深化務實合作，穩步推進現有重大合作項目。中

方願積極探討共建「一帶一路」，同巴西「再工業化」戰略對接。

習近平說，面對世界百年未有之大變局，中國與巴西要站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊

主義，弘揚全人類共同價值，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展，切實維護好廣大

發展中國家共同利益和國際公平正義。



＊盧拉：冀拓展巴中在５Ｇ等領域合作＊



盧拉表示，中國是當今世界政治、經貿、科技等各領域不可或缺的重要力量，全面加強對華

關係也是巴西立法機構和社會各界的共同強烈願望，他很高興參觀了華為公司並會見了中方有關

企業代表，希望拓展兩國在５Ｇ等領域合作，歡迎中國企業赴巴投資合作，助力巴實現數字轉型

和低碳發展。

習近平與盧拉又就烏克蘭危機交換意見。雙方一致認為對話談判是解決危機的唯一可行出路

，一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持，決定就此保持溝通。

會後，兩國元首共同見證簽署貿易投資、數字經濟、科技創新、信息通信及航天等領域多項

雙邊合作文件。雙方發表兩國深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明。巴方重申堅定奉行一個中國原

則，台灣是中國領土不可分割的一部分；中方對此表示高度讚賞。盧拉邀請習近平在明年方便的

時候對巴西進行國事訪問，慶祝兩國建交５０周年，習近平表示感謝，雙方將通過外交渠道進行

溝通。

