《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家

主席、中央軍委主席習近平的重要文章《加快構建新發展格局 把握未來發展主動權》。文章稱

，只有加快構建新發展格局，才能夯實中國經濟發展的根基、增強發展的安全性穩定性，才能在

各種可以預見和難以預見的狂風暴雨、驚濤駭浪中增強中國的生存力、競爭力、發展力、持續力

，確保中華民族偉大復興進程不被遲滯甚至中斷，勝利實現全面建成社會主義現代化強國目標。

文章強調，中國１４億多人口整體邁進現代化社會，規模超過現有發達國家人口的總和，其

艱巨性和複雜性前所未有，必須把發展的主導權牢牢掌握在自己手中；中國是一個超大規模經濟

體，而超大規模經濟體可以也必須內部可循環。

文章指出，要從兩個維度來研究和布局：一是更有針對性地加快補上中國產業鏈供應鏈短板

弱項，確保國民經濟循環暢通；二是提升國內大循環內生動力和可靠性，提高國際競爭力，增強

對國際循環的吸引力、推動力。

文章並指出，第一，更好統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，增強國內大循環動力和可

靠性。要把擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，供需兩端同時發力、協調配合

，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，實現國民經濟良性循環。第二，加快

科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。第三，加快建設現代化產業體系，夯實新發展格

局的產業基礎。第四，全面推進城鄉、區域協調發展，提高國內大循環的覆蓋面。只有實現了城

鄉、區域協調發展，國內大循環的空間才能更廣闊、成色才能更足。第五，進一步深化改革開放

，增強國內外大循環的動力和活力。

