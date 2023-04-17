《經濟通通訊社１７日專訊》中國籃球協會今日公布，上周五（１０日）上海男籃與江蘇男

籃１２進８淘汰賽第三場比賽存在消極比賽的情況，兩隊的行為嚴重違反體育運動精神。為此，

中國籃球協會紀律與道德委員會決定對「上海久事隊」和「蘇州肯帝亞隊」取消本賽季比賽資格

，各罰款５００萬人民幣。

上海久事隊主教練李春江被取消五年教練員資格，蘇州肯帝亞隊主教練李楠被取消三年資格

。江蘇肯帝亞籃球俱樂部總經理史琳傑自今日起，限制從事與籃球相關的活動５年。上海久事籃

球俱樂部總經理蔣育生限制從事與籃球相關的活動３年。

根據內媒報道，當日比賽中，原本落後的上海男籃在最後一分半突然逆轉擊敗江蘇，外界稱

這是假球、默契球，原因是江蘇男籃在大好局面下突然崩盤，離奇失誤不斷，主帥李楠也不叫暫

停，同時江蘇男籃的總經理史琳傑更是被拍到在球隊失誤不斷的情況下，居然捂著嘴偷笑了起來

。

另外，還有媒體爆料，在最後階段不斷失誤的外援布萊克尼其實在賽前就已經訂好了回美國的

機票，比賽結束之後，他已經趕往浦東機場，行李都已經打包好了。也就是說這場比賽無論結果

是什麼，小外援布萊克尼都會離開，被質疑像提前就知曉結果了一樣。（ｌｃ）

