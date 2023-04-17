  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/04/2023 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒２７億元，買盈富沽騰訊

　　《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指低開６４點，報２０３７４點。最高升４２５點報
２０８６４點，最低跌１３９點報２０２９９點。恒指收報２０７８２點，升３４３點或
１﹒６８％。
　　北水全日淨流入７４﹒２７億元，增加１２１﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基
金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依
次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、商湯（０００２０）。
　　主板成交１３６５﹒７９億元增加２６％。其中港股通成交４４３﹒６億元，佔總成交
３２﹒５％。
　
＊騰訊自研芯片「滄海」已量產＊
　
　　騰訊雲微信公眾號公布，去年３月以來，自研視頻編解碼芯片「滄海」已經量產並投用數萬
片。在雲遊戲、直點播等場景中，滄海目前已面向騰訊自研業務和公有雲客戶提供服務。在最新
揭曉的ＭＳＵ硬件視頻編碼比賽結果中，滄海在參加的２個賽道８項評分中，全部獲得第一。
　　盈富基金升１﹒５５％報２１﹒０２元，北水淨買入３１﹒２億元；恒生中國企業升
２﹒０３％報７１﹒２８元，北水淨買入１３﹒７億元；中國移動升３﹒０６％報６９元，北水
淨買入１０﹒２億元。
　　騰訊控股升１﹒５３％報３７１元，北水淨賣出７﹒２億元；建設銀行升２﹒２８％報
５﹒３８元，北水淨賣出６﹒４億元；商湯跌４﹒１％報２﹒８１元，北水淨賣出３﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　３１﹒２０
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　１３﹒７３
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　１０﹒２０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒９３
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　３﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－７﹒２０
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－６﹒３７
　　商湯　　　（０００２０）　　　　　－３﹒１６
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－１﹒０７
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰17/04/2023 17:47  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

下一篇新聞︰17/04/2023 17:38  《神州金融》內地完善境外機構投資者等直接投資中國債券市場安排

其他AH股新聞
More

17/04/2023 17:54  《中國要聞》發改委赴上海青島調研，探討加快郵輪旅遊高質量發展

17/04/2023 17:33  《大灣區》深圳鼓勵增加液化天然氣運輸船，最高每年每船獎千萬

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金