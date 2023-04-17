《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指低開６４點，報２０３７４點。最高升４２５點報
２０８６４點，最低跌１３９點報２０２９９點。恒指收報２０７８２點，升３４３點或
１﹒６８％。
北水全日淨流入７４﹒２７億元，增加１２１﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基
金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依
次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、商湯（０００２０）。
主板成交１３６５﹒７９億元增加２６％。其中港股通成交４４３﹒６億元，佔總成交
３２﹒５％。
＊騰訊自研芯片「滄海」已量產＊
騰訊雲微信公眾號公布，去年３月以來，自研視頻編解碼芯片「滄海」已經量產並投用數萬
片。在雲遊戲、直點播等場景中，滄海目前已面向騰訊自研業務和公有雲客戶提供服務。在最新
揭曉的ＭＳＵ硬件視頻編碼比賽結果中，滄海在參加的２個賽道８項評分中，全部獲得第一。
盈富基金升１﹒５５％報２１﹒０２元，北水淨買入３１﹒２億元；恒生中國企業升
２﹒０３％報７１﹒２８元，北水淨買入１３﹒７億元；中國移動升３﹒０６％報６９元，北水
淨買入１０﹒２億元。
騰訊控股升１﹒５３％報３７１元，北水淨賣出７﹒２億元；建設銀行升２﹒２８％報
５﹒３８元，北水淨賣出６﹒４億元；商湯跌４﹒１％報２﹒８１元，北水淨賣出３﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） ３１﹒２０
恒生中國企業 （０２８２８） １３﹒７３
中國移動 （００９４１） １０﹒２０
中國海洋石油 （００８８３） ３﹒９３
中國神華 （０１０８８） ３﹒５３
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －７﹒２０
建設銀行 （００９３９） －６﹒３７
商湯 （０００２０） －３﹒１６
藥明生物 （０２２６９） －１﹒０７
快手 （０１０２４） －０﹒９８
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