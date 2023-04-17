《經濟通通訊社１７日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２１﹒３８億元，賣盤超買盤，流走１﹒３８億元，佔每日額度０﹒２７％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３７９﹒５６億元，買盤超賣盤，流入
４０﹒４４億元，佔每日額度９﹒６３％。
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17/04/2023 16:32
《深港通》北上全日流走１﹒４億，南下全日流入４０﹒４億
《經濟通通訊社１７日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２１﹒３８億元，賣盤超買盤，流走１﹒３８億元，佔每日額度０﹒２７％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３７９﹒５６億元，買盤超賣盤，流入
４０﹒４４億元，佔每日額度９﹒６３％。
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