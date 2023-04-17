《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



多行業成績亮眼，大手筆分紅喜人

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截至４月１６日晚，已有１７８７家Ａ股上市公司披露２０２２年年報，超過半數公司實現淨利

潤同比增長，其中９家公司淨利潤超千億元人民幣。



上市公司回購增持案例增多

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今年以來，上市公司回購增持大潮再起。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至４月１４日，４４３家公司已

實施回購方案，１９４家公司股東增持自家股票。市場預期，基於對未來發展的信心和對公司價

值的認可，上市公司回購增持潮將延續。



文旅市場提前「入夏」，服務消費升溫

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「三大航」旅客周轉量顯著上升、「五一」出行訂單爆發式增長、出境游熱度逐步回升……在天

氣轉暖，疊加消費需求恢復、促消費政策發力等共同作用下，文旅消費需求正加快釋放，即將到

來的「五一」假期或迎來一輪出行消費高峰。





《上海證券報》



註冊制改革有力推動資本市場高質量發展

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今日出版的２０２３年第１６期《瞭望》新聞周刊刊發了上海證券報的文章《註冊制改革有力推

動資本市場高質量發展》。文章指，近年來，伴隨著中國成為世界第二大經濟體，資本市場也站

上了高質量發展、建設中國特色現代資本市場的新跑道。



逾３００家Ａ股公司發布一季度「成績單」

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截至４月１６日，已有逾３００家Ａ股公司發布一季度經營數據。其中，超七成公司淨利潤同比

實現正增長。從細分行業來看，電力設備、農林牧漁、食品飲料等多個賽道復蘇動能強勁，「績

優生」雲集。



首批基金一季報出爐，績優權益基金強勢吸金

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隨著基金一季報披露拉開帷幕，其投資底牌也逐漸亮相。從整體看，多數基金經理依然保持較高

的進攻性，並對投資組合進行了調整，採取更加均衡的配置策略。與此同時，多隻績優權益基金

強勢吸金，規模大幅增長。





《證券時報》



拼經濟不能走老路，今年資本市場前景看好

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證券時報社專家委員會２０２３年春季座談會１５日在京召開，與會專家看好今年中國經濟恢復

，對中國資本市場前景有相對樂觀的預期。與會專家強調，拼經濟不能走老路，要堅持高質量發

展。



實探廣交會：規模史上最大

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有著「中國第一展」之稱的第１３３屆廣交會１５日在廣州拉開帷幕。記者全程直擊廣交會，廣

交會的首日表現和熱烈氛圍都遠超預期：周邊道路堵得水洩不通、進場排隊一小時、吃飯排隊一

小時、到處都是人……



改革之手促獨立董事既「獨」又「懂」

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近日，國務院辦公廳領銜對獨立董事制度進行全面改革，對獨立董事的地位和作用作出制度性規

範，使獨立董事監督事項更聚焦、職能更優化、履職保障更充分，體現了國家層面對建立健全中

國特色現代企業制度和中國特色現代資本市場的高度重視。（ｌｃ）

