《神州經脈》內地明日（１８日）公布首季國內生產總值（ＧＤＰ）等重磅經濟數據，市場

預期中國第一季ＧＤＰ表現轉強，料按年增長４％，拉動滬深股市今早低開後集體翻紅，其中石

油股、保險股表現強勁。滬綜指午後升幅加劇擴大，全日收升１﹒４２％，報３３８５﹒６１點

，創去年７月以來近１０個月新高；深成指升０﹒４７％，創業板指升０﹒２６％。兩市全日成

交１１２０９億元（人民幣．下同），連續第十個交易日突破１萬億元，較上個交易日（１４日

）微升０﹒５％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 正在美國出席國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）及世界銀行會議的中國人民銀行行長易綱表示

，中國已基本停止對人民幣的常規干預，未來或可逐步減少進場干預規模和頻率，從而逐步退出

匯市干預，讓人民幣供需由市場決定。他又強調，他並未宣布「不干預匯市」，當市場動盪時人

行仍保留進場干預的權利，但基本上可以稱之為有管理的浮動機制。他重申，利率是關鍵，匯率

必須主要由市場決定。



２﹒ 人民銀行公布今日進行１７００億元一年期ＭＬＦ操作，利率持穩於２﹒７５％，連續８

個月「按兵不動」，對沖１５００億元ＭＬＦ到期，即人行連續５個月超額續作。不過，此次

ＭＬＦ淨投放量僅２００億元，為５個月以來最低。分析認為，反映人行釋放保持流動性合理充

裕信號，進一步加碼政策並不迫切。另外，人行今日進行２００億元７天期逆回購，中標利率持

平２％，今日有１８０億逆回購到期，計入ＭＬＦ超額續作，全口徑計，人行今日放水２２０億

元。



３﹒ 國家統計局將於明日公布首季國內生產總值（ＧＤＰ）數據，《路透》綜合逾２０家機構

預測的中位數，中國首季經濟料按年增長４％，第二季在低基數效應下加速至７﹒６％，第三季

為５％，第四季為６％。至於明年中國經濟增速將向趨勢水平回歸，料小幅回落至５％；通脹率

保持溫和、今明兩年均在２﹒３％，相關預測均與前次季度調查結果相符。受訪機構還預計，年

內餘下時間ＬＰＲ和存款準備金率料將持穩不變。



４﹒ ３月工業增加值、投資和消費數據明日公布。《路透》綜合約２８家機構預估中值顯示，

３月工業生產動能依然較為穩健，規模以上工業增加值預計同比增長４％；一季度固定資產投資

同比增速大致持穩在５﹒７％。同時，線下消費活動進一步恢復疊加低基數效應，料帶動社會消

費品零售總額同比大幅升至７﹒４％，若按此預測將創近兩年高。



５﹒ 中汽協今日公布數據並指出，３月內地汽車終端市場依然相對疲軟，有效需求尚未完全釋

放，企業經營壓力較大，行業穩增長任務十分艱巨。數據顯示，３月汽車產銷分別完成

２５８﹒４萬輛和２４５﹒１萬輛，環比分別增長２７﹒２％和２４％，同比分別增長

１５﹒３％和９﹒７％。１－３月，汽車產銷分別完成６２１萬輛和６０７﹒６萬輛，同比分別

下降４﹒３％和６﹒７％。



６﹒ 國務院國資委發布通知，要求做好２０２３年中央企業違規經營投資責任追究工作，重點

任務包括強化責任追究工作領導機制，健全責任追究工作體系。各中央企業要把「查大案、盯高

發、治頑疾」作為做好責任追究工作的主攻方向，堅決防止「破窗效應」，切實築牢維護國有資

產安全防線。對違規「零報告」、追責「零查處」的子企業要倒查工作機制設計和落實執行，嚴

肅追究漏報、瞞報或隱匿不查等責任。



７﹒ 騰訊雲微信公眾號公布，去年３月以來，自研視頻編解碼芯片「滄海」已經量產並投用數

萬片。在雲遊戲、直點播等場景中，滄海目前已面向騰訊自研業務和公有雲客戶提供服務。在最

新揭曉的ＭＳＵ硬件視頻編碼比賽結果中，滄海在參加的２個賽道８項評分中，全部獲得第一。

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８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８７１７，較上個交易日４時３０分收

盤價跌２２２點子，止三連升。全日在６﹒８６６１至６﹒８８１７之間波動。離岸人民幣兌美

元（ＣＮＨ）現跌５９點子，報６﹒８７５５。今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒８６７９，

較上個交易日跌７３點子，上個交易日報６﹒８６０６。（ｓｌ）

