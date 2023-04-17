《鍾之日記》４月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地明日（１８日）公布首季國內生產總值（ＧＤＰ）等重磅經濟數據，市場預期中國第一

季ＧＤＰ表現轉強，料按年增長４％，３月規模以上工業增加值預計同比增長４％；一季度固定

資產投資同比增速大致持穩在５﹒７％。同時，線下消費活動進一步恢復疊加低基數效應，料帶

動社會消費品零售總額同比大幅升至７﹒４％，若按此預測將創近兩年高。

香江魚缸今日先跌後升，恒生指數低開６４點報２０３７４，曾跌１３９點，見２０２９９

點全日低，之後掉頭回升，Ａ股升幅擴大，帶動恒指最多升４２５點，見２０８６４點全日高，

創近六周高。恒指收市升３４３點或１﹒６８％，報２０７８２，為２月２０日以來的近兩個月

高。主板成交１３６５﹒７９億元。

國際油價上升，「三桶油」向上。中石油（００８５７）收升４﹒９２％，收報５﹒３３元

；中石化（００３８６）升３﹒０２％，中海油（００８８３）升２﹒６９％。



＊人行ＭＬＦ連續５個月超額續作，滬指十個月高＊



人民銀行今日展開１７００億元（人民幣．下同）一年期ＭＬＦ操作，中標利率為

２﹒７５％，連續８個月「按兵不動」，而對沖１５００億元ＭＬＦ到期後，ＭＬＦ連續５個月

超額續作；不過，此次ＭＬＦ淨投放量僅２００億元，為５個月以來最低。分析認為，反映人行

釋放保持流動性合理充裕信號，進一步加碼政策並不迫切。

滬深股市今早低開後集體翻紅，其中石油股、保險股表現強勁。滬綜指午後升幅加劇擴大，

全日收升１﹒４２％，報３３８５﹒６１點，創去年７月以來近１０個月新高；深成指升

０﹒４７％，創業板指升０﹒２６％。兩市全日成交１１２０９億元，連續第十個交易日突破１

萬億元，較上個交易日（１４日）微升０﹒５％。



＊中移動Ａ股破頂，曾超茅台做一哥＊



中移動（００９４１）（滬：６００９４１）今日走勢強勁，Ｈ股漲３﹒１％，報６９元，

創逾四年新高；Ａ股抽升４﹒６％，報１０２﹒８１元人民幣，創上市以來新高。隨著中移動走

強，Ａ股市值一哥的位子也發生變動，盤中中移動市值一度超越貴州茅台，成Ａ股市值最大公司

，惟隨著股價有所調整，收市時，貴州茅台再度以２﹒２萬億元人民幣的總市值略超中移動，險

守其Ａ股市值第一的寶座。

回顧Ａ股歷史，近十年來，由中石油、工商銀行、貴州茅台輪番上坐總市值第一的寶座。

２０１９年貴州茅台股價破千，隨後總市值超過中石油，並在２０２０年超過工商銀行成為總市

值第一股，隨後一直稱霸至今。

另外，瑞銀發表報告指，預料中移動、中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）以及

中國聯通（００７６２）今年首季服務收入分別錄得８％、７﹒８％及６％的增長，並估計受惠

於工業數字化收入增長較高，料中移動將會繼續跑贏同業。瑞銀重申，中移動在中資電訊股選之

為該行首選，主要是其股息率為８厘，具吸引力，並給予其Ｈ股目標價為８５港元，維持其評級

為「買入」。

兩大中資電訊股亦造好，中聯通（００７６２）升２﹒６％，中電信（００７２８）升

２﹒５％。



＊成功「追糧」，招行股價喜洋洋＊



內地銀行竟向員工「追糧」？繼多家城商行高管被要求退薪後，銀行員工也被「盯上」，至

少十餘家銀行機構近期向自家員工「追糧」，其中招商銀行（０３９６８）

（滬：６０００３６）的績效薪酬追索扣回總金額最高，該行去年共有２８７６名員工被追索扣

回績效薪酬，總金額５８２４萬元，人均退薪２﹒０３萬元。以該行去年總員工數１１﹒３萬人

計算，被要求「退薪」的員工數量佔比為２﹒５％。

內媒梳理已公布的上市銀行年報發現，包括工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行等十

餘家上市銀行均在２０２２年度報告中首次披露績效薪酬追索扣回相關數據。

渤海銀行（０９６６８）最新年報顯示，２０２２年該行追索扣回３７０人的績效薪酬

１７６０萬元，相當於人均退薪４﹒７６萬元。九江銀行（０６１９０）年報披露，該行去年追

回薪酬１６３萬元。

這些銀行追回員工績效薪酬背後，是「薪酬延期支付和追索扣回制度」在發揮作用。按照相

關規定，高級管理人員和相關員工職責之內的風險損失超常暴露，銀行有權將相應期限內已發放

的績效薪酬全部追回，並止付所有未支付部分。該規定同樣適用離職人員。

官媒引述分析指，金融機構建立並完善績效薪酬追索扣回機制，充分發揮薪酬在風險管控中

的導向作用，有助於重要崗位人員的防範激進經營行為和違法違規行為，促進金融機構的穩健經

營。

成功「追糧」，招商銀行今日ＡＨ股齊揚，Ａ股連升４日，收漲２﹒４％，報全日高位

３５﹒２元；Ｈ股漲近３％，曾創４２﹒３５港元的一個月新高。

其他內銀同向好，建行（００９３９）升２﹒２８％、工行（０１３９８）升１﹒６５％，

農行（０１２８８）升１﹒３２％，中行（０３９８８）升１﹒２９％，交行（０３３２８）升

１﹒５７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

