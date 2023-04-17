《經濟通通訊社１７日專訊》福?特（０６８６５）（滬：６０１８６５）簽下百億級光伏
玻璃合同，公司公告，簽署約７７ＧＷ光伏組件用光伏玻璃大單，晶科能源
（滬：６８８２２３）及其子公司計劃於２０２４年至２０２５年採購約４８９５０萬平方米光
伏玻璃，預計銷售總金額約１０５﹒２４億元人民幣。
福?特ＡＨ齊漲，Ａ股漲３％，Ｈ股更揚近６％；晶科能源升２％。（ｃｔ）
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17/04/2023 10:54
《Ａ股焦點》福萊特簽百億元光伏玻璃合同，Ａ股漲逾３％
《經濟通通訊社１７日專訊》福?特（０６８６５）（滬：６０１８６５）簽下百億級光伏
玻璃合同，公司公告，簽署約７７ＧＷ光伏組件用光伏玻璃大單，晶科能源
（滬：６８８２２３）及其子公司計劃於２０２４年至２０２５年採購約４８９５０萬平方米光
伏玻璃，預計銷售總金額約１０５﹒２４億元人民幣。
福?特ＡＨ齊漲，Ａ股漲３％，Ｈ股更揚近６％；晶科能源升２％。（ｃｔ）
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