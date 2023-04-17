《經濟通通訊社１７日專訊》中糧科工（深：３０１０５８）午間公告，持股５％以上股東
上海復星惟實一期股權投資基金合夥企業（簡稱「復星惟實基金」）計劃在公告披露日起３個交
易日後的６個月內，以大宗交易或集中競價的方式減持公司股份合計不超過３０７３﹒６５萬股
（不超過公司總股本比例６％）。擬減持原因為自身經營需要。
中糧科工現跌１﹒２％。（ｃｔ）
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17/04/2023 14:10
《Ａ股焦點》中糧科工跌逾１％，大股東復星惟實基金擬減持６％
《經濟通通訊社１７日專訊》中糧科工（深：３０１０５８）午間公告，持股５％以上股東
上海復星惟實一期股權投資基金合夥企業（簡稱「復星惟實基金」）計劃在公告披露日起３個交
易日後的６個月內，以大宗交易或集中競價的方式減持公司股份合計不超過３０７３﹒６５萬股
（不超過公司總股本比例６％）。擬減持原因為自身經營需要。
中糧科工現跌１﹒２％。（ｃｔ）
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