《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，華誼兄弟電影有限公司發生工商變更，王
忠軍卸任法定代表人、執行董事、經理，由王忠磊接任。王忠軍、王忠磊為兄弟關係。
華誼兄弟電影有限公司成立於２０１５年１２月，注冊資本１億元人民幣，由華誼兄弟傳媒
股份有限公司（深：３０００２７）全資持股。目前，王忠軍為華誼兄弟法定代表人、董事長。
華誼兄弟目前挫近４％。（ｃｔ）
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17/04/2023 14:47
《Ａ股焦點》華誼兄弟挫近４％，王忠軍卸任電影公司法人、執董
《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，華誼兄弟電影有限公司發生工商變更，王
忠軍卸任法定代表人、執行董事、經理，由王忠磊接任。王忠軍、王忠磊為兄弟關係。
華誼兄弟電影有限公司成立於２０１５年１２月，注冊資本１億元人民幣，由華誼兄弟傳媒
股份有限公司（深：３０００２７）全資持股。目前，王忠軍為華誼兄弟法定代表人、董事長。
華誼兄弟目前挫近４％。（ｃｔ）
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