  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/04/2023 14:47

《Ａ股焦點》華誼兄弟挫近４％，王忠軍卸任電影公司法人、執董

　　《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，華誼兄弟電影有限公司發生工商變更，王
忠軍卸任法定代表人、執行董事、經理，由王忠磊接任。王忠軍、王忠磊為兄弟關係。
　　華誼兄弟電影有限公司成立於２０１５年１２月，注冊資本１億元人民幣，由華誼兄弟傳媒
股份有限公司（深：３０００２７）全資持股。目前，王忠軍為華誼兄弟法定代表人、董事長。
　　華誼兄弟目前挫近４％。（ｃｔ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰17/04/2023 15:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

下一篇新聞︰17/04/2023 14:39  【大國博弈】中國新能源企業在美投資建廠遭反對，有項目淡化關聯

其他AH股新聞
More

17/04/2023 14:33  【人行操作】ＭＬＦ淨投放５個月低，分析：人行再加碼寬鬆不迫切

17/04/2023 14:30  騰訊：自研視頻編解碼芯片「滄海」已量產並投用數萬片

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金