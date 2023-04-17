《經濟通通訊社１７日專訊》截至上周五（１４日），內地多家銀行罕見地在其２０２２年

年報中披露了追索扣回員工績效薪酬的數據。

其中，招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）披露，該行去年共有２８７６名員工

被追索扣回績效薪酬，總金額５８２４萬元（人民幣．下同），人均退薪２﹒０３萬元。以該行

去年總員工數１１﹒３萬人計算，被要求「退薪」的員工數量佔比為２﹒５％。



＊渤海銀行扣回績效薪酬１７６０萬元＊



此外，渤海銀行（０９６６８）年報顯示，２０２２年該行追索扣回３７０人的績效薪酬

１７６０萬元，相當於人均退薪４﹒７６萬元。九江銀行（０６１９０）年報披露，該行去年追

回薪酬１６３萬元。

這些銀行追回員工績效薪酬背後，是「薪酬延期支付和追索扣回制度」在發揮作用。按照相

關規定，商業銀行應制定考評薪酬延期追索、扣回規定，如在規定期限內，其高級管理人員和相

關員工職責之內的風險損失超常暴露，銀行有權將相應期限內已發放的績效薪酬全部追回，並止

付所有未支付部分。該規定同樣適用離職人員。

分析人士指，金融機構建立並完善績效薪酬追索扣回機制，充分發揮薪酬在風險管控中的導

向作用，有助於重要崗位人員的防範激進經營行為和違法違規行為，促進金融機構的穩健經營。

（ｌｃ）

