《經濟通通訊社１７日專訊》昨日（１６日）出版的第８期《求是》雜誌發表發改委的文章

《全力推動構建新發展格局取得新突破》。文章提出，要壯大數字經濟、智能制造、生命健康、

新材料等戰略性新興產業，打造一批具有國際競爭力的戰略性新興產業集群。

文章提出，要充分發揮消費對經濟增長的基礎性作用。努力增強消費能力特別是提高中低收

入居民消費能力，促進汽車、家電、家裝等大宗消費，合理釋放住房消費需求，培育數字信息、

養老育幼、教育醫療等消費新亮點，營造放心消費環境。

同時，要加快科技自立自強步伐。強化國家戰略科技力量。健全以國家實驗室為引領、全國

重點實驗室為支撐的實驗室體系，不斷夯實科技基礎能力。

在加快建設現代化產業體系方面，文章指，要推動短板產業補鏈、優勢產業延鏈、傳統產業

升鏈、新興產業建鏈，打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系。

農業方面，優化農業生產結構和區域布局，強化科技和裝備支撐，加快建設農業強國。制造

業方面，深入實施質量強國建設，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，持續實施制造業核心

競爭力提升行動計劃，推動制造業高端化、智能化、綠色化發展。

戰略性新興產業方面，壯大數字經濟、智能制造、生命健康、新材料等戰略性新興產業，打

造一批具有國際競爭力的戰略性新興產業集群。

服務業方面，加快發展生產性服務業，積極發展生活性服務業，推動現代服務業與先進制造

業、現代農業深度融合。優化國內產業鏈布局，健全產業跨地區轉移相關機制，推動重點產業在

國內外有序轉移。（ｌｃ）

