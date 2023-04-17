《經濟通通訊社１７日專訊》中汽協今日公布數據並指出，３月內地汽車終端市場依然相對

疲軟，有效需求尚未完全釋放，企業經營壓力較大，行業穩增長任務十分艱巨。

數據顯示，３月汽車產銷分別完成２５８﹒４萬輛和２４５﹒１萬輛，環比分別增長

２７﹒２％和２４％，同比分別增長１５﹒３％和９﹒７％。１－３月，汽車產銷分別完成

６２１萬輛和６０７﹒６萬輛，同比分別下降４﹒３％和６﹒７％。

從不同車型來看，３月乘用車產銷分別完成２１４﹒９萬輛和２０１﹒７萬輛，環比分別增

長２５﹒３％和２２％，同比分別增長１４﹒３％和８﹒２％。新能源汽車產銷分別完成

６７﹒４萬輛和６５﹒３萬輛，環比分別增長２２％和２４﹒４％，同比分別增長４４﹒８％和

３４﹒８％。商用車產銷均完成４３﹒４萬輛，環比分別增長３７﹒１％和３４﹒２％，同比分

別增長２０﹒４％和１７﹒４％。

１－３月，乘用車產銷分別完成５２６﹒２萬輛和５１３﹒８萬輛，同比分別下降４﹒３％

和７﹒３％。新能源汽車產銷分別完成１６５萬輛和１５８﹒６萬輛，同比分別增長２７﹒７％

和２６﹒２％，市場占有率達到２６﹒１％。商用車產銷分別完成９４﹒８萬輛和９３﹒８萬輛

，同比分別下降３﹒９％和２﹒９％。（ｌｃ）

