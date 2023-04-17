《經濟通通訊社１７日專訊》中證監發布２０２３年度立法工作計劃，提出力爭年內出台的

重點項目包括，制定《證券公司業務資格管理辦法》、《證券基金投資咨詢業務管理辦法》、《

上市公司獨立董事管理辦法》；修訂《股票期權交易試點管理辦法》、《證券基金經營機構信息

技術管理辦法》。

需要抓緊研究、擇機出台的五個項目包括，制定《證券期貨業信息技術系統服務監督管理暫

行辦法》、《上市公司退市管理辦法》；修訂《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《上市公司

信息披露管理辦法》、《上市公司股權激勵管理辦法》。

值得註意，這已經是中證監連續第八年提出要修訂《私募投資基金監督管理暫行辦法》，而

在配合國務院有關部門的立法工作中並無私募相關內容，這意味著比《私募辦法》層級更高的《

私募投資基金監督管理條例》將繼續難產。

在期貨和衍生品方面，中證監提出，年內力爭出台的重點項目包括修訂《期貨從業人員管理

辦法》、《期貨公司監督管理辦法》、《期貨交易所管理辦法》。

除了上述規章項目外，２０２３年中證監還將配合國務院有關部門做好《上市公司監督管理

條例》、《證券公司監督管理條例》等行政法規的制定、修訂工作，積極推進《不動產投資信托

基金管理條例》立法工作；配合有關司法機關做好證券期貨領域相關司法解釋制定、修訂工作。

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