《經濟通通訊社１７日專訊》中紀委昨日（１６日）公布，江蘇省人大常委會原黨組成員、

副主任劉捍東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

劉捍東是中共二十大後江蘇首名被查高官，中共二十大後的「打虎」已至少擴展至遼寧、西

藏、吉林、貴州、廣東、山東、河北、湖南、重慶、寧夏、雲南、江西、江蘇等１３個省份和新

疆生產建設兵團。

劉捍東最後一次公開露面在１月１９日。據《新華日報》報道，當日下午，江蘇省第十四屆

人大第一次會議閉幕，大會主席團常務主席劉捍東等在主席台就座。

公開資料顯示，劉捍東現年６３歲，安徽六安舒城人，１８歲參加工作，曾當過鉗工，後到

南京師范學院南京師資專科班物理專業學習，畢業後成為江浦縣第二中學教師，１９８４年４月

轉入仕途，曾任南京江浦縣區委書記；南京浦口區首任區委書記；江蘇省鎮江市委副書記、市長

；江蘇省財政廳任廳長。２０１８年１月３１日，劉捍東當選十三屆江蘇省人大常委會副主任，

在當時六名副主任中排名第四，由此躋身副省級。２０２３年１月卸任。（ｌｃ）

