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AH股新聞

17/04/2023 09:12

《中國房產》統計局：３月７０大中城市樓價環比續漲

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局發布２０２３年３月份７０個大中城市住宅銷售價
格變動情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，７０個大中城市中商品住宅銷售價格上漲
城市個數增加，各線城市商品住宅銷售價格環比上漲，一線城市商品住宅銷售價格同比上漲、二
三線城市同比降幅收窄。
　
＊３月一線城市新樓價格環比漲０﹒３％＊
　
　　３月，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有６４個和
５７個，比上月分別增加９個和１７個。
　　３月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點
；二手住宅銷售價格環比上漲０﹒５％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點。二線城市新建商品住
宅和二手住宅銷售價格環比分別上漲０﹒６％和０﹒３％，漲幅比上月均擴大０﹒２個百分點。
三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒３％，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格環比由
上月持平轉為上漲０﹒２％。
　
＊二三線城市樓價同比降幅續收窄＊
　
　　３月７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比上漲城市分別有１８個和８
個，比上月分別增加４個和１個。
　　３月一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲１﹒７％，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價
格同比上漲１﹒１％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售
價格同比分別下降０﹒２％和２﹒４％，降幅比上月均收窄０﹒５個百分點。三線城市新建商品
住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降２﹒７％和３﹒９％，降幅比上月分別收窄０﹒６和
０﹒５個百分點。（ｄｗ）

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