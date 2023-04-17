《經濟通通訊社１７日專訊》百度（０９８８８）智能汽車事業部自２０２１年下半年組建

以來首行業亮相。Ａｐｏｌｌｏ在上海車展前夕舉辦汽車智能化發布會，發布全新升級的駕艙圖

產品矩陣，包括城市智駕Ａｐｏｌｌｏ Ｃｉｔｙ Ｄｒｉｖｉｎｇ Ｍａｘ、小度語音ＳＤＫ

，以及車載導航地圖等在Ｌ２＋量產高級別智能輔助駕駛領域的新產品。此外，百度還公布《百

度智能駕駛開放白皮書》，面向車企開放智能駕駛、自動泊車、智能座駕及智能地圖四大關鍵能

力。



＊智能座駕運用「文心一言」＊



智能駕駛方面，百度Ａｐｏｌｌｏ推出旗艦產品城市智駕Ａｐｏｌｌｏ Ｃｉｔｙ

Ｄｒｉｖｉｎｇ Ｍａｘ，搭載兩顆英偉達Ｏｒｉｎ Ｘ，算力達５０８ＴＯＰＳ，是中國唯一

使用純視覺感知就能在城市道路上帶給用戶連貫體驗的產品。智能座駕方面，百度Ａｐｏｌｌｏ

搭載小度車載ＯＳ及小度語音ＳＤＫ，同時百度文心一言大模型已經開啟邀請測試，百度也在探

索在出行場景下，利用文心大模型能力重塑用戶與智艙的關係，建立新一代人工智能（ＡＩ）智

艙體驗。



＊百度：未來３年是智能化的關鍵窗口期＊



百度集團資深副總裁、智能駕駛事業群組總裁李震宇表示，當前智能駕駛從「初期市場」向

「早期大眾市場」的跨溝已經開始，未來３年是智能化的關鍵窗口期，電動化引發的淘汰賽將在

智能化階段再次出現。李震宇預計，２０２６年，當智能駕駛完成市場「跨溝」後，沒有智能駕

駛能力的汽車將難以進入用戶的購車清單。百度並預計，到２０２６年，搭載了記憶泊車、高速

領航、城市領航等Ｌ２＋級別高階智能駕駛系統車型的市場滲透率將超過１５％。（ｄｗ）

