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AH股新聞

17/04/2023 15:07

《汽車新勢力》朱曉彤再卸任特斯拉昆明法定代表，早前晉升高管層

　　《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，４月１２日，特斯拉汽車銷售服務（昆明
）有限公司發生工商變更，朱曉彤卸任法定代表人、總經理，由王昊接任。該公司成立於
２０２０年９月，註冊資本１００萬美元，由特斯拉汽車香港有限公司全資持股。目前，朱曉彤
仍任該公司董事長。
　　天眼查顯示，去年下半年以來，朱曉彤已卸任特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽車銷售服
務（北京）有限公司、特斯拉汽車銷售服務（天津）有限公司等多家公司的法定代表人，但仍擔
任董事長職務。
　　朱曉彤自今年４月起出任特斯拉汽車業務高級副總裁，躋身公司管理決策層。這一高管層包
括馬斯克、首席財務官扎克．柯克霍恩、動力總成和能源工程高級副總裁安德魯．巴格里諾。
　　公開資料顯示，朱曉彤於２０１４年４月加入特斯拉，擔任特斯拉中國超級充電站項目總監
。２０１４年１２月，特斯拉全球副總裁兼中國區總裁吳碧瑄離職，由朱曉彤接任。２０１８年
，朱曉彤擔任特斯拉公司全球副總裁，負責領導大中華區業務，並負責特斯拉在上海超級工廠的
建設運營。２０１９年，朱曉彤擔任特斯拉公司副總裁、大中華區總裁。（ｄｗ）

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