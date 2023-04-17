《經濟通通訊社１７日專訊》中國人民銀行行長易綱在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織和世

界銀行春季會議期間的一個研討會上表示，中國已基本停止對人民幣的常規干預，未來或可逐步

減少進場干預規模和頻率，從而逐步退出匯市干預。被問及人民幣何時可以自由兌換，易綱以「

沒有具體日期」回應，但政策基礎是提高貨幣易用性。他說，現時中國民眾每年最多可以兌換５

萬美元外幣，９９％人都沒有用完這個配額，意味配額沒有施加限制。至於今年年初以來人民幣

受美元影響波動劇烈，資本外流因此加劇，對此易綱在會上澄清，中美匯率處於「平衡」狀態，

並沒有突然大規模資本流出。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６７９，較上個交易日跌７３點子，上

個交易日報６﹒８６０６。

人民幣中間價貶值，加上上周熱炒的黃金、ＡＩ概念板塊見回吐，拖累滬深股市今早承壓，

上證綜合指數（滬綜指）小幅低開０﹒０３％報３３３７﹒０６點，白酒股開盤後走強，Ａ股盤

中迅速翻紅，目前倒升０﹒１４％；深綜指低開０﹒１４％。

貴州茅台（滬：６００５１９）發布第一季度主要經營數據，實現營業總收入３９１﹒６億

元（人民幣．下同）左右，同比增長１８％；實現淨利潤２０５﹒２億元，同比增長１９％。中

金稱，貴州茅台一季度經營數據超預期，判斷主要因非標放量和官方電商平台「ｉ茅台」增量；

茅台在白酒行業市場情緒較為脆弱時披露經營數據，有望進一步提振信心。

三月中國樓市繼續企穩，７０個大中城市新建商品住宅均價連續第二個月上漲。路透根據統

計局公布數據測算，３月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比降幅進一步收窄至０﹒８％

；３月環比上升０﹒５％，為２０２１年６月以來最大環比漲幅。

人民銀行公布，進行１７００億元一年期ＭＬＦ操作，利率持穩於２﹒７５％，對沖

１５００億元ＭＬＦ到期，即人行超額平價續作。另外，人行今日進行２００億元７天期逆回購

，中標利率持平２％，今日有１８０億逆回購到期，計入ＭＬＦ超額續作，全口徑計，人行今日

放水２２０億元。（ｊｔ）

