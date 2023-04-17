《經濟通通訊社１７日專訊》內地明日（１８日）公布首季國內生產總值（ＧＤＰ）等重磅

經濟數據，市場憧憬有更明顯的經濟復甦訊號，滬深股市今早低開後集體翻紅，其中石油股大漲

，拉動滬綜指半日升０﹒９８％，報３３７０﹒７５點，深成指升０﹒１８％，惟創業板指跌

０﹒０５％。兩市半日成交７２８９億元（人民幣．下同），較上日（１４日）同時段成交微增

０﹒８％。

國家統計局將於明日公布ＧＤＰ數據，《路透》綜合逾２０家機構預測的中位數，中國首季

經濟料按年增長４％。預測值範圍非常寬廣，介乎增長２％至４﹒９％之間。若數據超出預期，

或會對大宗商品、商品貨幣和新興市場產生影響。去年全年中國經濟按年增長３％，其中第四季

增２﹒９％。



＊中國消費復甦帶動需求，石油股獲追捧＊



國際能源署（ＩＥＡ）預告，在中國消費復甦的背景下，今年全球需求將創下歷史新高，油

價上周五追高，且周線連四紅為十個月來最長的長紅紀錄。石油股造好，廣匯能源

（滬：６００２５６）抽升７﹒１％，中石油（滬：６０１８５７）揚４﹒９％，中海油

（滬：６００９３８）升４﹒５％，中國石化（滬：６０００２８）升３﹒８％，中海油服

（滬：６０１８０８）升２﹒１％，恒力石化（滬：６００３４６）升０﹒６％。

開源證券指出，３月社融總量和結構數據均超預期，全球流動性有望向好，權益資產受益，

居民儲蓄向投資遷移趨勢或已開啟，交易量和基金銷量２季度有望持續改善，券商一季報超預期

或帶來催化，重申看好券商板塊機會。券商股大幅走高，申萬宏源（深：０００１６６）飆

６﹒４％，華泰證券（滬：６０１６８８）漲４﹒８％，中金公司（滬：６０１９９５）升

３﹒２％，中信證券（滬：６０００３０）升近３％。



＊中移動創上市新高，市值超茅台做「一哥」＊



瑞銀發表報告指，預料中移動（滬：６００９４１）、中國電信（滬：６０１７２８）以及

中國聯通（００７６２）今年首季服務收入分別錄得８％、７﹒８％及６％的增長，並估計受惠

於工業數字化收入增長較高，料中移動將會繼續跑贏同業。瑞銀重申，中移動在中資電訊股選之

為該行首選。中國移動半日漲４％，報１０２元，創上市以來新高。中國移動最新市值達２﹒２

萬億元超越貴州茅台（滬：６００５１９）市值２﹒１８萬億元，成Ａ股市值最大公司。中國電

信跟升１﹒３％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）彈１﹒２％。

貴州茅台發布２０２３年第一季度主要經營數據公告，據初步核算，實現營業總收入

３９１﹒６億元左右，同比增長１８％；實現淨利潤２０５﹒２億元，同比增長１９％。貴州茅

台反彈１﹒５％，報１７３８﹒３９元。茅台首季業績超預期，帶旺其他白酒股，今世緣

（滬：６０３３６９）漲逾３％，洋河股份（深：００２３０４）升１﹒１％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升１﹒４％，五糧液（深：０００８５８）升１﹒２％。（ｊｔ）

