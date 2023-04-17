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AH股新聞

17/04/2023 13:41

《Ａ股行情》滬綜指午後升幅擴至１﹒２１％，深成指升０﹒２８％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股市場午後升幅擴大，滬綜指現升１﹒２１％％，報
３３７８﹒５７點，創逾９個月新高；滬深３００指數升１﹒１１％，深成指升０﹒２８％。上
海Ｂ股升０﹒０９％，深圳Ｂ股升０﹒０７％。（ｊｔ）

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