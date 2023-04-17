《經濟通通訊社１７日專訊》內地明日（１８日）公布首季國內生產總值（ＧＤＰ）等重磅

經濟數據，市場預期中國第一季ＧＤＰ表現轉強，料按年增長４％，拉動滬深股市今早低開後集

體翻紅，其中石油股、保險股表現強勁。滬綜指午後升幅加劇擴大，全日收升１﹒４２％，報

３３８５﹒６１點，創去年７月以來近１０個月新高；深成指升０﹒４７％，創業板指升

０﹒２６％。

人民銀行今日展開１７００億元（人民幣．下同）一年期ＭＬＦ操作，中標利率為

２﹒７５％，連續８個月「按兵不動」，而對沖１５００億元ＭＬＦ到期後，ＭＬＦ連續５個月

超額續作；不過，此次ＭＬＦ淨投放量僅２００億元，為５個月以來最低。分析認為，反映人行

釋放保持流動性合理充裕信號，進一步加碼政策並不迫切。兩市全日成交１１２０９億元，連續

第十個交易日突破１萬億元，較上個交易日（１４日）微升０﹒５％。

匯豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Ｎｕｎｏ Ｍａｔｏｓ）最新表示，中

國政府對今年ＧＤＰ增長的預期目標是５％左右。根據匯豐環球研究團隊的預測，中國有望實現

５﹒６％的更高增長，放在全球經濟的大背景下，上述增長速度已經非同尋常。



＊中國復甦帶動需求，石油股贏麻了＊



國際能源署（ＩＥＡ）預告，在中國消費復甦的背景下，今年全球需求將創下歷史新高，油

價上周五追高，且周線連四紅為十個月來最長的長紅紀錄。石油股全線造好，廣匯能源

（滬：６００２５６）抽升７﹒２％，中石油（滬：６０１８５７）揚６﹒４％，中海油

（滬：６００９３８）升４﹒８％，中國石化（滬：６０００２８）升４﹒１％，中海油服

（滬：６０１８０８）升逾２％，恒力石化（滬：６００３４６）升１﹒５％。

開源證券指出，３月社融總量和結構數據均超預期，全球流動性有望向好，權益資產受益，

居民儲蓄向投資遷移趨勢或已開啟，交易量和基金銷量２季度有望持續改善，券商一季報超預期

或帶來催化，重申看好券商板塊機會。券商股大幅走高，申萬宏源（深：０００１６６）飆

６﹒１％，華泰證券（滬：６０１６８８）漲５﹒９％，中金公司（滬：６０１９９５）升

４﹒５％，中信證券（滬：６０００３０）升近４％。



＊保險股成升市火車頭，國壽漲超４％＊



保險股發力狂漲，中國人壽（滬：６０１６２８）走高４﹒４％，中國平安

（滬：６０１３１８）急升４﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）升逾４％，新華保險

（滬：６０１３３６）升２﹒９％，中國人保（滬：６０１３１９）升２﹒４％，

貴州茅台發布２０２３年第一季度主要經營數據公告，據初步核算，實現營業總收入

３９１﹒６億元左右，同比增長１８％；實現淨利潤２０５﹒２億元，同比增長１９％。貴州茅

台反彈１﹒５％，報１７３８﹒３９元。茅台首季業績超預期，帶旺其他白酒股，今世緣

（滬：６０３３６９）漲逾３％，洋河股份（深：００２３０４）升１﹒１％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升１﹒４％，五糧液（深：０００８５８）升１﹒２％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１４９﹒３８ ＋１﹒４０

上證綜合指數 ３３８５﹒６１ ＋１﹒４２ ５２３８﹒００

上證Ａ股指數 ３５４８﹒８６ ＋１﹒４２

深證成份指數 １１８５５﹒４８ ＋０﹒４７ ５９７１﹒００

深圳創業板指數 ２４３４﹒４４ ＋０﹒２６

上證Ｂ股指數 ２９７﹒６１ ＋０﹒２４ １﹒５８

深證Ｂ股指數 １１８６﹒６９ ＋０﹒４３ １﹒１０

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