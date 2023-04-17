《海納智見》當前Ａ股整體已回到２０２２年７月水平，但結構差異分化較大。從寬基指數

看，２月以來指數陷入震盪，上證綜指於３月７日達到高點３３４７點，目前（截至２０２３年

４月中旬）仍在３３００點附近，已經回到了去年７月中旬的水平。若從個股層面看，當前Ａ股

整體存在較大分化。



當前Ａ股股價已超過去年７月３３００點附近時的個股數量為２７８４隻，佔Ａ股總數的

５４％。倘若進一步分析行業的內部個股結構，可以發現傳媒（股價超過去年７月３３００點附

近的個股數量佔行業個股數比重為９３％）、電腦（８９％）、通訊（８５％）、電子（７３％

）等ＴＭＴ板塊中大多數個股股價已經超過了去年７月水平。其次，股價處在今年年初３１００

點附近時的個股數量為１０３３隻，佔Ａ股總數的２０％。從申萬一級行業內部結構看，鋼鐵

（４１％）、銀行（３８％）、煤炭（３５％）等板塊中股價仍處在今年年初水平的個股數量相

對更多。最後，股價仍低於去年１１月初２９００點附近時的個股數量則為１３７７隻，佔Ａ股

總數的２７％。從申萬一級行業內部結構看，煤炭（５３％）、汽車（４８％）、電力設備

（４７％）等在去年表現相對較好的行業中，目前股價低於去年１１月水平的個股數量較多。



從行業指數看，Ａ股超過五成一級行業集中在今年年初的３１００點附近。指數價格超過去

年７月３３００點附近的申萬一級（二級）行業個數為１２個（６３個），佔比為３９％

（４９％），其中電腦（較去年７月漲幅３６％）、傳媒（３２％）、通訊（３０％）等漲幅明

顯。其次，指數價格處在今年年初３１００點附近的申萬一級（二級）行業個數為１６個（４４

個），佔比為５２％（３５％），其中汽車（較今年年初漲跌幅１％）、電力設備（０％）、銀

行（－２％）等行業與年初水平接近。最後，指數價格低於去年１１月初２９００點附近的申萬

一級（二級）行業個數為３個（１６個），佔比為１０％（１３％），主要是煤炭（較去年１１

初跌幅－８％）、電力設備（－２％）。



風險提示：歷史數據不代表未來。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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