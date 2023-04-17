《經濟通通訊社１７日專訊》上證Ａ股指數全日收市升１﹒４２％，報３５４８﹒８６點。

上海機場（滬：６００００９）簡報３月運輸生產情況，浦東國際機場飛機起降３２，

２１５架次，同比增長１００﹒４４％；旅客吞吐量３６０﹒０５萬人次，同比增長

３４６﹒６６％。上海機場（滬：６００００９）升１﹒２７％，民航股走高，中國國航

（滬：６０１１１１）飆５﹒８％，中國東航（滬：６００１１５）升３％，春秋航空

（滬：６０１０２１）升２﹒８％。

開源證券指出，券商一季報超預期或帶來催化，重申看好券商板塊機會。盈利高彈性、大財

富管理和金融科技類標的有望領跑。券商股亦大幅走高，華泰證券（滬：６０１６８８）升

５﹒９％，中金公司（滬：６０１９９５）升４﹒６％，中信證券（滬：６０００３０）升４％

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中國石油（００８５７）（滬：６０１８５７）１６日表示，用現有天然氣管道長距離輸送

氫氣的技術獲得突破。為今後實現大規模、低成本的遠距離氫能運輸提供技術支撐。板塊集體走

高，中國石油（滬：６０１８５７）大漲６﹒４％，廣匯能源（滬：６００２５６）升７％，中

國石化（滬：６０００２８）升４％。（ｄｗ）











