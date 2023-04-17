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AH股新聞

17/04/2023 15:17

《滬股通》滬股通額度全日用近４５億元，外資淨流入１９億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７５﹒２３億元，用４４﹒７７億元或８﹒６％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１９﹒１８億元，連續兩日淨流入。
（ｄｗ）

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