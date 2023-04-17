《經濟通通訊社１７日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘４７５﹒２３億元，用４４﹒７７億元或８﹒６％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１９﹒１８億元，連續兩日淨流入。

（ｄｗ）

