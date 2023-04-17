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AH股新聞

17/04/2023 11:38

《深股通》深成指半日升０﹒１８％，深股通流出逾２２億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒１８％，報１１８２１﹒５４點

　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４２﹒２９億元，賣盤超買盤，
淨流出２２﹒２９億元。（ｄｗ）

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