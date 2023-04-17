《經濟通通訊社１７日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒１８％，報１１８２１﹒５４點
。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４２﹒２９億元，賣盤超買盤，
淨流出２２﹒２９億元。（ｄｗ）
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17/04/2023 11:38
《深股通》深成指半日升０﹒１８％，深股通流出逾２２億元
《經濟通通訊社１７日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒１８％，報１１８２１﹒５４點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４２﹒２９億元，賣盤超買盤，
淨流出２２﹒２９億元。（ｄｗ）
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