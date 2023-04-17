《經濟通通訊社１７日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）發布２０２３年第一季度主要

經營數據公告，據初步核算，實現營業總收入３９１﹒６億元（人民幣．下同）左右，同比增長

１８％；實現淨利潤２０５﹒２億元，同比增長１９％。

公告顯示，貴州茅台已經連續兩年一季度的淨利潤增幅超過營收增幅。貴州茅台２０２２年

一季度實現營業收入３２２﹒９６億元，同比增長１８﹒４３％；淨利潤為１７２﹒４５億元，

同比增長２３﹒５８％。

貴州茅台表示，２０２３年以來，圍繞年度目標任務，全力以赴抓好生產經營和改革發展各

項工作，呈現出良好的發展態勢，順利實現了「開門穩」「開門紅」。

貴州茅台現反彈１﹒４％，報１７３７﹒９８元。



＊中金：茅台首季經營數據超預期，維持跑贏行業評級＊



中金公司發表報告稱，貴州茅台一季度經營數據超預期，判斷主要因非標放量和官方電商平

台「ｉ茅台」增量；茅台在白酒行業市場情緒較為脆弱時披露經營數據，有望進一步提振信心。

白酒行業集中度提高和消費升級的趨勢不變，今年宴席場景回補需求旺盛，商務消費穩步復甦，

上市公司對全年展望普遍較為積極。維持對公司的跑贏行業評級，目標價２４８６元。（ｊｔ）

