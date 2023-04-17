《經濟通通訊社１７日專訊》開源證券指出，３月社融總量和結構數據均超預期，全球流動

性有望向好，權益資產受益，居民儲蓄向投資遷移趨勢或已開啟，交易量和基金銷量２季度有望

持續改善，券商一季報超預期或帶來催化，重申看好券商板塊機會。盈利高彈性、大財富管理和

金融科技類標的有望領跑。

東北證券（深：０００６８６）公布，一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤３﹒７８億元（

人民幣．下同），同比增長２４５﹒９３％，扭虧為盈。東北證券目前漲停，報７﹒５７元。

其他券商股亦大幅走高，申萬宏源（深：０００１６６）飆６﹒１％，華泰證券

（滬：６０１６８８）漲３﹒８％，中金公司（滬：６０１９９５）升２﹒６％，中信證券

（滬：６０００３０）升２﹒２％，國泰君安（滬：６０１２１１）升２﹒２％，廣發證券

（深：０００７７６）升逾２％，海通證券（滬：６００８３７）升１﹒８％，招商證券

（滬：６００９９９）升１﹒８％，中信建投（滬：６０１０６６）升１﹒７％，國信證券

（深：００２７３６）升１﹒７％，東方財富（深：３０００５９）升０﹒９％。



＊註冊制改革有力推動資本市場高質量發展＊



今日出版的《瞭望》刊發《註冊制改革有力推動資本市場高質量發展》文章指出，註冊制改

革是資本市場改革的「牛鼻子」工程，是一場觸及監管底層邏輯的變革、刀刃向內的變革、牽動

資本市場全局的變革，有力加快建設中國特色現代資本市場，有效完善社會主義市場經濟體制，

大幅提升資本市場服務實體經濟高質量發展的能力和水平。（ｊｔ）

