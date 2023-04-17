《經濟通通訊社１７日專訊》開源證券指出，３月社融總量和結構數據均超預期，全球流動
性有望向好，權益資產受益，居民儲蓄向投資遷移趨勢或已開啟，交易量和基金銷量２季度有望
持續改善，券商一季報超預期或帶來催化，重申看好券商板塊機會。盈利高彈性、大財富管理和
金融科技類標的有望領跑。
東北證券（深：０００６８６）公布，一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤３﹒７８億元（
人民幣．下同），同比增長２４５﹒９３％，扭虧為盈。東北證券目前漲停，報７﹒５７元。
其他券商股亦大幅走高，申萬宏源（深：０００１６６）飆６﹒１％，華泰證券
（滬：６０１６８８）漲３﹒８％，中金公司（滬：６０１９９５）升２﹒６％，中信證券
（滬：６０００３０）升２﹒２％，國泰君安（滬：６０１２１１）升２﹒２％，廣發證券
（深：０００７７６）升逾２％，海通證券（滬：６００８３７）升１﹒８％，招商證券
（滬：６００９９９）升１﹒８％，中信建投（滬：６０１０６６）升１﹒７％，國信證券
（深：００２７３６）升１﹒７％，東方財富（深：３０００５９）升０﹒９％。
＊註冊制改革有力推動資本市場高質量發展＊
今日出版的《瞭望》刊發《註冊制改革有力推動資本市場高質量發展》文章指出，註冊制改
革是資本市場改革的「牛鼻子」工程，是一場觸及監管底層邏輯的變革、刀刃向內的變革、牽動
資本市場全局的變革，有力加快建設中國特色現代資本市場，有效完善社會主義市場經濟體制，
大幅提升資本市場服務實體經濟高質量發展的能力和水平。（ｊｔ）
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