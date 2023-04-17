《經濟通通訊社１７日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）Ａ股現漲４％

，報１０２﹒２３元（人民幣．下同），創上市以來新高；Ｈ股升２﹒２％，報６８﹒４５港元

，創逾四年新高。中國移動最新市值達２﹒２萬億元超越貴州茅台（滬：６００５１９）市值

２﹒１８萬億元，成Ａ股市值最大公司。



＊瑞銀：中資電訊股之中首選中移動＊



瑞銀發表報告指，預料中移動、中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）以及中國聯

通（００７６２）今年首季服務收入分別錄得８％、７﹒８％及６％的增長，並估計受惠於工業

數字化收入增長較高，料中移動將會繼續跑贏同業。至於今年首季息稅後淨利潤，該行料中移動

、中電信以及聯通分別按年升５﹒９％、３﹒４％及３％，主要是工業數字化持續，繼續為息稅

後淨利潤率帶來壓力；同時預料今年首季利潤增長分別達６﹒８％、１０﹒３％及１２﹒４％，

正跟隨其利好的全年指引的軌道。

瑞銀重申，中移動在中資電訊股選之為該行首選，主要是其股息率為８厘，具吸引力，並給

予其Ｈ股目標價為８５港元，維持其評級為「買入」。（ｊｔ）

