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AH股新聞

17/04/2023 10:48

《Ａ股焦點》中移動Ａ漲４％破頂，ＡＨ總市值超茅台，成Ａ股一哥

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）Ａ股現漲４％
，報１０２﹒２３元（人民幣．下同），創上市以來新高；Ｈ股升２﹒２％，報６８﹒４５港元
，創逾四年新高。中國移動最新市值達２﹒２萬億元超越貴州茅台（滬：６００５１９）市值
２﹒１８萬億元，成Ａ股市值最大公司。
　
＊瑞銀：中資電訊股之中首選中移動＊
　
　　瑞銀發表報告指，預料中移動、中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）以及中國聯
通（００７６２）今年首季服務收入分別錄得８％、７﹒８％及６％的增長，並估計受惠於工業
數字化收入增長較高，料中移動將會繼續跑贏同業。至於今年首季息稅後淨利潤，該行料中移動
、中電信以及聯通分別按年升５﹒９％、３﹒４％及３％，主要是工業數字化持續，繼續為息稅
後淨利潤率帶來壓力；同時預料今年首季利潤增長分別達６﹒８％、１０﹒３％及１２﹒４％，
正跟隨其利好的全年指引的軌道。
　　瑞銀重申，中移動在中資電訊股選之為該行首選，主要是其股息率為８厘，具吸引力，並給
予其Ｈ股目標價為８５港元，維持其評級為「買入」。（ｊｔ）

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