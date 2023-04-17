《經濟通通訊社１７日專訊》國務院國資委發布關於做好２０２３年中央企業違規經營投資

責任追究工作的通知，指國企改革三年行動任務去年順利完成，責任追究工作體系不斷健全，企

業合規經營理念有效強化，但仍有部分企業存在不願追責、不敢追責、不會追責的「三不」問題

，監督追責權威性需要進一步提升。

通知提出，重點任務包括強化責任追究工作領導機制，健全責任追究工作體系，從組織體系

、制度體系和工作機制等方面進行全面自查，補齊短板、強化弱項，持續夯實責任追究工作體系

建設成果。對新設立的中央企業或新投資併購的子企業，要同步明確責任追究職責主體，建立工

作制度機制，確保工作體系有效覆蓋。



＊加強監督權力集中資金密集的部門和崗位＊



各中央企業要把「查大案、盯高發、治頑疾」作為做好責任追究工作的主攻方向，堅決防止

「破窗效應」，切實築牢維護國有資產安全防線。緊盯違規問題高發領域，加強對企業權力集中

、資金密集、資源富集、資產聚集部門和崗位的監督，嚴查股權投資、工程建設、資金管理、對

外擔保、金融業務等領域違規問題線索，依法依規追究有關人員責任。並要緊盯屢禁不止「牛皮

癬」問題，對國資委三令五申嚴禁的融資性貿易、「空轉」、「走單」虛假業務問題「零容忍」

，一經發現即由集團公司或上級企業提級查辦，涉及二級子企業或年內全集團累計發現３件上述

同類問題的，應當報告國資委，由國資委提級查辦。



＊倒查違規零報告追責零查處子企業＊



通知強調，對違規「零報告」、追責「零查處」的子企業要倒查工作機制設計和落實執行，

嚴肅追究漏報、瞞報或隱匿不查等責任。從嚴從實做好審計成果運用，加大審計發現問題的核查

和責任追究力度，防止「問題企業改、責任無人擔」而滋生的屢審屢犯現象。要增強責任追究工

作穿透力，重點關注違規問題背後的利益動因，將發現的涉嫌利益輸送、化公為私等腐敗問題和

違法違紀線索及時移送紀檢監察機構，強化責任追究震懾力。各中央企業要加強責任追究與業務

管理、內部審計、專項治理等工作的協同貫通，充分發揮責任追究震懾遏制作用，堅決防止問題

「空轉」和屢查屢犯，提升聯防聯治效果。（ｓｌ）

