《經濟通通訊社１７日專訊》內地近期有部分中小銀行下調存款利率，引發市場關注４月中

期借貸便利（ＭＬＦ）利率會否調整。最終人民銀行今日宣布展開１７００億元（人民幣．下同

）一年期ＭＬＦ操作，中標利率為２﹒７５％，ＭＬＦ利率連續８個月「按兵不動」，對沖

１５００億元ＭＬＦ到期，ＭＬＦ連續５個月超額平價續作；不過，此次ＭＬＦ操作的淨投放量

僅２００億元，為５個月以來最低。



＊人行釋放保持流動性合理充裕信號＊



《上海證券報》引述分析人士指，人行通過ＭＬＦ、逆回購續作實現長短期資金淨投放，反

映人行政策偏積極，釋放保持流動性合理充裕信號，繼續為經濟復甦提供有力支持。

中信證券首席經濟學家明明表示，考慮到３月降準，本月ＭＬＦ淨投放有所減少，但是保持

淨投放，說明人行仍然會保持流動性合理充裕，穩健貨幣政策繼續為經濟提供有力支撐。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，本月ＭＬＦ淨投放有所減少，主要是一方面此

前公布的數據顯示中國經濟穩步復甦，市場整體利率處於合理水平，並且貨幣與信貸總量保持適

度寬鬆水平，人行短期進一步加碼政策並不迫切。另一方面，中國經濟恢復疊加政策靠前發力，

接下來人行需要關注政策對內需復甦的傳導，合理調節信貸投放節奏，防範潛在的資金脫實向虛

風險，提升政策支持精準與質效。

周茂華預計，下一步貨幣政策將繼續圍繞穩就業、穩增長、穩物價，促改革和防風險等目標

，繼續支持內需穩步恢復，但寬鬆力度較首季略有收斂，並把握好信貸投放力度。同時提升貨幣

政策精準質效，突出經濟薄弱環節、重點新興領域支持，激發微觀主體活力。



＊料５月ＭＬＦ將等量續作或小幅加量續作＊



東方金誠首席宏觀分析師王青預計，綜合考慮上半年經濟修復狀況及信貸投放趨勢，預計５

月ＭＬＦ有望等量續作或小幅加量續作。鑑於３月降準落地，第二季繼續降準的可能性很小，加

量續作ＭＬＦ將成為人行向銀行體系補充中長期流動性的主要工具。

