《經濟通通訊社１７日專訊》美國財政部１４日宣布將兩家中國企業及５名個人列入制裁名

單，指其涉嫌向墨西哥販賣集團供應易製毒化學品以生產非法類鴉片止痛劑「芬太尼」銷往美國

市場。被制裁的兩家中國企業分別是武漢碩康生物科技有限公司及蘇州小栗醫藥科技有限公司。

被制裁的個人包括武漢碩康生物科技有限公司法人代表姚華濤、銷售代表吳雅琴和吳永昊，以及

公司合作人王洪飛。其中姚華濤、吳雅琴和吳永昊４日在紐約美國東區法院被起訴，面臨涉嫌從

事芬太尼進口和洗錢活動的指控。



＊中方強烈譴責，已向美方嚴正交涉＊



在北京，中國外交部發言人汪文斌今日批評，有關起訴和制裁為中美禁毒合作製造進一步障

礙。美國一方面口口聲聲希望中方恢復禁毒合作，一方面又悍然再次起訴和制裁中國實體和個人

，嚴重侵害有關企業和個人合法權益，中方對此予以強烈譴責，已就此向美方提出嚴正交涉。

汪文斌指出，美方所謂的芬太尼前體是普通化學品，國際貿易中防止普通化學品流入製毒渠

道的責任在進口方。美國國內毒品泛濫的根源在美國自身。美國人口僅佔全球人口的５％，卻消

費了世界８０％的鴉片類物質，而且迄今沒有永久整類列管芬太尼，在國際社會和中國芬太尼類

物質管控越來越嚴格的情況下，美國內的芬太尼問題持續惡化，致死人數不降反升，美方對此應

該深刻反思。

汪文斌炮轟，美方歪曲事實真相，對中國與相關國家的正常化學品貿易指手畫腳，並以此為

由起訴制裁中國企業和公民，充分暴露了美方的霸道與蠻橫，也是對國際法治精神的蔑視和踐踏

。如果美方真心實意想解決國內毒品問題，就應當尊重事實，反躬自省，糾正錯誤，停止甩鍋推

責。（ｓｌ）

