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AH股新聞

17/04/2023 17:33

《大灣區》深圳鼓勵增加液化天然氣運輸船，最高每年每船獎千萬

　　《經濟通通訊社１７日專訊》深圳市交通運輸局日前宣布，對在市內經營的企業新建、新購
自有運力且船齡不滿５年的大型液化天然氣（ＬＮＧ）運輸船給予連續３年獎勵，最高每年獎
１０００萬元（人民幣．下同）。
　　《深圳市交通運輸局關於開展ＬＮＧ船舶獎勵申報工作的通知》顯示，８萬立方米及以上等
級的ＬＮＧ運輸船，每船每年獎勵５００萬元；１６萬立方米及以上等級的，每船每年獎勵
１０００萬元，船舶等級四捨五入以整數計（如艙容７﹒５萬立方米的船舶為８萬立方米等級，
艙容１５﹒５萬立方米的船舶為１６萬立方米等級）。申請人必須是深圳市註冊企業，並且為船
舶所有人。船舶船籍港須為深圳，並承諾在獲得獎勵資金之日起，５年內不得轉出，否則應當退
還全部獎勵資金。船舶所有權證書時間在２０２２年１０月２８日至２０２５年１２月３１日期
間。
　
＊開通珠三角ＬＮＧ運輸航線每年最高獎５００萬＊
　
　　與此同時，深圳市交通運輸局對在市內經營且以深圳港為始發港，開通珠江三角洲水域運營
的ＬＮＧ運輸航線的企業給予獎勵。年度ＬＮＧ運輸量每條航線達到２０萬噸及以上的企業，按
照每噸１元的標準給予獎勵，每條航線年度獎勵金額不超過５００萬元，獎勵期限為３年。
　　《通知》表示，以上是根據《深圳市發展和改革委員會關於印發＜關於支持開展天然氣貿易
助力打造天然氣貿易樞紐城市的若干措施＞的通知》相關要求作出獎勵。《若干措施》是為貫徹
落實市委、市政府關於天然氣高質量發展戰略決策部署，高標準建設前海天然氣貿易集聚區、大
鵬ＬＮＧ走廊和鹽田國際船舶保稅ＬＮＧ加注中心，助力深圳市打造成為具有國際影響力的天然
氣貿易樞紐城市而出台。（ｓｌ）

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