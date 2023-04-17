《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心１７日表示，根據《境外機構投資者投資中

國債券市場資金管理規定》完善了境外機構投資者等直接投資中國債券市場的有關安排。銀行間

外匯市場准入方面，通過多級托管、結算代理等模式直接投資中國債券市場（包括銀行間債券市

場和交易所債券市場）的境外機構投資者和境外央行類機構，可申請成為銀行間外匯市場會員開

展即期結售匯和外匯衍生品交易。

其中境外銀行類機構投資者可選擇直接入市或通過主經紀業務入市參與銀行間外匯市場；境

外非銀行類機構投資者可通過主經紀業務入市參與銀行間外匯市場。境外央行或貨幣當局、其他

官方儲備管理機構、國際金融組織以及主權財富基金等境外央行類機構參與銀行間外匯市場，遵

照《境外央行類機構進入中國銀行間外匯市場有關事宜》的規定執行。

與此同時，通過多級托管、結算代理等模式直接投資中國債券市場（包括銀行間債券市場和

交易所債券市場）的境外機構投資者和境外央行類機構向外匯交易中心備案後，可作為客戶與境

內金融機構開展即期結售匯和外匯衍生品交易。

上述安排自發布之日（１７日）起施行。《關於落實完善銀行間債券市場境外機構投資者外

匯風險管理有關安排的公告》同時廢止。（ｄｗ）

