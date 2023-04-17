《經濟通通訊社１７日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，二價新型
冠狀病毒ｍＲＮＡ疫苗獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。
該集團指，ｍＲＮＡ疫苗生產基地一期項目設計產能１億劑，目前已進入工藝驗證階段。
（ｗｈ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
17/04/2023 07:53
《國企紅籌》康希諾（０６１８５）二價新冠疫苗獲批臨床試驗
《經濟通通訊社１７日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，二價新型
冠狀病毒ｍＲＮＡ疫苗獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。
該集團指，ｍＲＮＡ疫苗生產基地一期項目設計產能１億劑，目前已進入工藝驗證階段。
（ｗｈ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰17/04/2023 07:53 《國企紅籌》中信建投証券（６０６６）董事周成躍涉違法遭調查
下一篇新聞︰17/04/2023 07:53 【企業盈警】中集集團（０２０３９）料首季純利跌最多９２％
17/04/2023 07:53 《國企紅籌》申萬宏源（０６８０６）首季純利２０億人幣升８８％
17/04/2023 07:53 《國企紅籌》華能國電（００９０２）首季上網電量跌１％
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰