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AH股新聞

17/04/2023 07:53

《國企紅籌》康希諾（０６１８５）二價新冠疫苗獲批臨床試驗

　　《經濟通通訊社１７日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，二價新型
冠狀病毒ｍＲＮＡ疫苗獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。
　　該集團指，ｍＲＮＡ疫苗生產基地一期項目設計產能１億劑，目前已進入工藝驗證階段。
（ｗｈ）

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