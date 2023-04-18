《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，今年一季度國內生產總

值（ＧＤＰ）同比增長４﹒５％，優於預期的４％，並創四個季度最高水平；環比增長２﹒２％

。中國去年四季度ＧＤＰ為同比增２﹒９％、環比持平。３月規模以上工業增加值同比增長

３﹒９％，略遜預期的４％，３月社會消費品零售總額同比增長１０﹒６％，大勝預期７﹒４％

，同比增速創２０２１年６月以來最高水平。１－３月固定資產投資同比增長５﹒１％，遜預期

的５﹒７％。其中，民間投資同比增長０﹒６％，基礎設施投資增８﹒８％，製造業投資增７％

，房地產開發投資下降５﹒８％。



＊當局稱下一步將釋放內需潛力＊



國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會表示，總的來看，一季度，生產需求企穩回升

，新業物價總體平穩，居民收入持續增加，巿場預明顯改善，各項穩增長穩就業穩物價政策舉措

靠前發力，積極因素累積增多，國民經濟企穩回升，開局良好。但也要看到，國際環境仍然複雜

多變，國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。付凌暉指，當局下階段將科學精準實施

宏觀政策，綜合施策釋放內需潛力，大力深化改革，擴大高水平對外開放，推動經濟運行持續整

體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。



