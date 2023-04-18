《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會表

示，一季度工業實現平穩增長。今年以來隨著疫情防控較快平穩轉段，穩增長政策持續顯效，市

場需求回暖，產業鏈供應鏈加快恢復，工業生產出現了幾個積極變化。下階段要落實好穩增長各

項政策舉措，著力擴大國內需求，深化供給側結構性改革，大力改造提升傳統產業，培育壯大新

興產業，推動供需更高水平的動態平衡，促進工業的健康發展。



＊首季裝備製造業增加值同比增４﹒３％＊



一季度規模以上工業增加值同比增長３％，增速比去年四季度加快０﹒３個百分點，其中３

月份增長３﹒９％，增速比１－２月份加快１﹒５個百分點，一季度，裝備製造業增加值同比增

長４﹒３％，高於規上工業１﹒３個百分點，對規模以上工業增長貢獻率達到４２﹒５％。其中

電氣機械、鐵路船舶等行業增加值分別增長１５﹒１％、９﹒３％。

一季度原材料製造業增加值同比增長４﹒７％，高於規上工業１﹒７個百分點。其中黑色金

屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業分別增長５﹒９％、６﹒９％。從產品看，一

季度鋼材、十種有色金屬產量分別增長５﹒８％、９％。

一季度規模以上小微型企業增加值同比增長３﹒１％，增速快於全部規模以上工業企業增速

。問卷調查顯示，規下小微工業企業景氣指數比上年四季度提高１﹒７個百分點，生產經營狀況

良好的企業佔比提高１﹒２個百分點。

