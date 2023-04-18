《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從市

場銷售來看，一季度社會消費品銷售總額同比增長５﹒８％，去年四季度是下降２﹒７％，這些

都表明消費在逐步回升和改善。但也要看到，居民消費意願有待進一步提升。下階段要千方百計

增加居民收入，積極增加優質供給，把擴大消費和供給側結構性改革有效結合起來，不斷釋放消

費潛力，促進經濟發展，

他指出，一季度全國餐飲收入同比增長１３﹒９％。從居民人均情況看，一季度全國居民人

均服務性消費支出同比名義增長６﹒２％，明顯快於全部居民人均消費支出水平，佔居民消費支

出的比重比上年同期提高０﹒３個百分點。

一季度，商品零售額同比增長４﹒９％，上年四季度是下降１﹒７％。限額以上單位１８類

商品零售額類值中，有近七成商品類值同比增長，其中糧油食品、服裝鞋帽、針紡織品等基本生

活類商品零售額同比分別增長７﹒５％、９％；金銀珠寶類、化妝品類等升級類商品零售額分別

增長１３﹒６％、５﹒９％。

他並表示，隨著線下消費場景恢復，實體店零售逐步改善。一季度限額以上零售業實體店零

售額同比增長３﹒６％，增速比１－２月份加快３﹒２個百分點。居民消費信心有所提高，帶動

平均消費傾向上升。一季度，全國居民平均消費傾向為６２％，比上年同期提高０﹒２個百分點

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