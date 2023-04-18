《經濟通通訊社１８日專訊》上海國際車展今日開幕。內媒引述知情人士指，百度

（０９８８８）的集度汽車因為沒有造車資質，「被迫」缺席上海車展。由於相關部門要求此次

參展的車企必須具備造車資質，所以上海車展的主辦方婉拒了集度汽車的參展請求。

集度汽車早前對媒體表示，本屆上海車展期間沒有新信息發布，他們不會每一屆、每一場車

展都參加，會視車型的營銷節奏而定。他們當前正根據計劃節奏，緊鑼密鼓地准備即將到來的重

要節點事項。

根據報道，集度汽車原本申請的展區位於國家會展中心（上海）６﹒１Ｈ館，緊鄰極氪汽車

和小鵬汽車（０９８６８）。在集度汽車確定缺席後，極氪汽車接收了這一展區，該消息也得到

了一位極氪汽車人士的證實。

２０２１年２月，集度汽車由百度和吉利（００１７５）合資成立，百度持股５５％，吉利

持股４５％。集度汽車成立後沒多久，２０２１年４月，百度首次以展商身份參加上海車展，百

度ＣＥＯ李彥宏和吉利控股董事長李書福期間曾有會面。

不過，在２０１７年國家開始收緊新能源車生產資質的申請和審核之後，集度就很難獲得造

車資質。國內新能源汽車生產資質已經不允許交易，只能註銷；且代工模式不再獲得支持，相關

部門要求委托方和被委托方均要擁有新能源汽車生產資質。（ｌｃ）

