《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指低開１３９點，報２０６４３點。最高跌４０點報

２０７４２點，最低跌２２３點報２０５５９點。恒指收報２０６５０點，跌１３１點或

０﹒６３％。

北水全日淨流入２２﹒５９億元，減少６９﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是安踏體育

（０２０２０）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是騰訊控

股（００７００）、建設銀行（００９３９）、商湯（０００２０）。

主板成交１０９７﹒２億元減少１９﹒７％。其中港股通成交２９７﹒９億元，佔總成交

２７﹒１％。



＊安踏先舊後新折讓配股籌逾１１７億元＊



安踏體育公布昨日與配售代理瑞銀、大摩及花旗協議，擬以先舊後新方式向獨立承配人配發

１﹒１９億股，佔擴大股本約４﹒２％，每股作價９９﹒１８元，比該股昨日收市價折讓約

８﹒８４％，淨籌約１１７﹒３１億元，用於償還財務負債，及作為集團一般營運資金。

安踏體育配股完成後，主席丁世忠及家族成員持有公司股權由約５４﹒４５％攤薄至約

５２﹒１６％。

安踏體育跌７﹒４４％報１００﹒７元，北水淨買入９﹒１億元；美團跌０﹒２２％報

１３５﹒３元，北水淨買入１﹒６億元；藥明生物升０﹒４６％報５４﹒３５元，北水淨買入

１﹒２億元。

騰訊控股跌１﹒５１％報３６５﹒４元，北水淨賣出４﹒１億元；建設銀行跌０﹒１９％報

５﹒３７元，北水淨賣出４﹒１億元；商湯跌１﹒４２％報２﹒７７元，北水淨賣出２﹒７億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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安踏體育 （０２０２０） ９﹒１４

美團 （０３６９０） １﹒５８

藥明生物 （０２２６９） １﹒２３

中芯國際 （００９８１） ０﹒５１

中國移動 （００９４１） ０﹒０６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －４﹒０８

建設銀行 （００９３９） －４﹒０６

商湯 （０００２０） －２﹒６５

理想汽車 （０２０１５） －１﹒２５

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒５３

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