《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《習近平關於「三農」工作的重要論述學習讀本》出版發行

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中央農村工作領導小組辦公室組織編寫的《習近平關於「三農」工作的重要論述學習讀本》一書

，近日由人民出版社、中國農業出版社出版，在全國發行。



全力以赴穩增長，央企實現「開門紅」

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近期，中國誠通、三峽集團、國家能源集團等一季度經營「成績單」揭曉，中央企業較好實現了

起步穩、「開門紅」。業內專家指出，中央企業聚焦穩增長促發展，加快推進重大項目建設，有

效發揮了國民經濟「穩定器」「壓艙石」的作用。



４月到期ＭＬＦ獲超額續做

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人行１７日開展１７００億元（人民幣．下同）１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，超過本月

１５００億元的到期規模，實現超額續做；中標利率與前次持平，為２﹒７５％。人民銀行當日

還開展了２００億元７天期逆回購操作，中標利率也與前次持平，為２％。





《上海證券報》



鋰電產業的陣痛與新生

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整個鋰電產業鏈就在去年底直接從盛夏進入了寒冬。關鍵原材料碳酸鋰價格暴跌，從去年底近

６０萬元╱噸跌至如今１９萬元╱噸，如同過山車從頂峰俯衝而下，對行業產生了劇烈衝擊。某

家上市公司去年高峰期投建的磷酸鐵鋰項目，剛投產就陷入巨虧。



上海車展成為對外開放重要窗口

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４月１８日至２７日，以「擁抱汽車行業新時代為主題」的２０２３第二十屆上海國際汽車工業

展覽會將在國家會展中心（上海）舉行，這也是中國疫情防控政策調整後舉辦的首個國際Ａ級車

展。



數字經濟加快成長為驅動經濟增長的「新引擎」

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上海、福建、武漢等地的數據集團加快組建，數字經濟引領各地新基建項目落地生根，銀河航天

等獨角獸企業正趁勢加快產品研發……近期，新一輪政策利好頻出、聚合發力，數字經濟正成長

為驅動經濟增長的「新引擎」。





《證券時報》



經濟發展預期向好，內生動能需著力增強

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２０２３年一季度經濟學家問卷調查顯示，多數受訪者對２０２３年開局的宏觀調控政策感受偏

積極，對二季度至未來半年內的經濟發展預期更加樂觀。出口、消費等經濟發展內生動能偏弱和

外部不確定性是掣肘經濟平穩發展的主要因素。受訪者認為，要加大政策支持力度，鞏固拓展向

好勢頭。



Ａ股分拆上市漸掀高潮

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自２０１９年相關規則發布後，分拆上市便逐步升溫。據不完全統計，累計已有近１２０家Ａ股

上市公司宣布分拆子公司上市，其中，已有２１家「Ａ拆Ａ」成功上市，近百家正在推進中。



展會熱讓關心中國經濟的人吃下定心丸

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當前世界經濟增長面臨高度不確定性，中國經濟的表現則備受各界關注和期待。消博會和廣交會

的熱鬧，應該可以讓關心中國經濟的人吃下一顆定心丸。（ｌｃ）

