《神州經脈》中國２０２３年第一季國內生產總值（ＧＤＰ）為２８﹒５萬億元（人民幣．

下同），同比增長４﹒５％，大勝市場預期的４％，按季則增長２﹒２％。不過經濟「三駕馬車

」表現分化，消費強勁惟工業生產及固定資產投資遜於預期，反映經濟復甦仍有隱憂。滬綜指全

日維持窄幅波動，收市升０﹒２３％報３３９３﹒３３點，盤中高見３３９６﹒１７點，時隔九

個月後再挑戰三千四。深成指揚０﹒０４％，創業板指則跌０﹒１４％。兩市成交１０６００億

元，按日跌５﹒４％，不過已經是連續第十一個交易日突破１萬億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日窄幅上落，全日在６﹒８６２４至６﹒８７８４之

間波動，收盤報６﹒８７４９，較上個交易日４時３０分收盤價跌３２點子，兩連跌。中國外匯

交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８１４，較上個交易日跌１３５點子，兩連跌，上個

交易日報６﹒８６７９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，２０２３年第一季國內生產總值（ＧＤＰ）２８４９９７億元，同比增

長４﹒５％，大勝市場預期的４％；環比增長２﹒２％。３月規模以上工業增加值３﹒９％，比

１－２月份加快１﹒５個百分點；首季全國規上工業增加值同比增長３﹒０％，比上年四季度加

快０﹒３個百分點。首季固定資產投資１０７２８２億元人民幣，同比增５﹒１％。３月社會消

費品零售總額同比增長１０﹒６％，大勝預期的增７﹒４％，環比增０﹒１５％；首季社會消費

品零售總額１１４９２２億元，同比增５﹒８％，上年第四季為下降２﹒７％。３月全國城鎮調

查失業率為５﹒３％，比上月下降０﹒３個百分點；１６－２４歲、２５－５９歲勞動力調查失

業率分別為１９﹒６％、４﹒３％。國家統計局發言人付凌暉表示，消費回升帶動首季經濟開局

好，但回升基礎尚不牢固。考慮到上年第二季受疫情影響基數比較低，今年第二季經濟增速可能

比第一季明顯加快。花旗集團最新決定，將中國今年ＧＤＰ同比增速預估從５﹒７％上調至

６﹒１％。



２﹒ 第２０屆上海國際汽車工業展覽會今日在國家會展中心（上海）開幕，為今年以來首個國

際Ａ級車展，共吸引逾１０００家企業參展，總展出面積超３６萬平方公尺，預計總人流量可達

１００萬人次。一汽、東風、長安、比亞迪、蔚來等中國車企以及大眾、寶馬、平治、福特等全

球主流車企都有參加本屆展會，帶來自家最新的汽車車型，但特斯拉並未在展商名單中出現。其

中比亞迪在上海車展上發布高端車型仰望Ｕ８新能源，並正式開啟預售，豪華版及越野玩家版定

價均為１０９﹒８萬元。



３﹒ 海關總署廣東分署公布，首季廣東外貿進出口１﹒８４萬億元，增長０﹒０３％。其中出

口１﹒２２萬億元，增長６﹒２％；進口６２２３﹒３億元，下降１０﹒２％。該署表示，廣東

貨物進出口總額再創歷史同期新高，規模繼續穩居全國第一；增速逐月遞增，從１月的下降

２２﹒７％，到２月止跌回升，進出口增長３﹒９％；３月進出口增速提升至２５﹒７％。從地

市發展看，首季深圳、佛山、汕頭、汕尾、清遠、湛江、茂名、韶關等８市實現正增長，其中深

圳增長７﹒４％，佔全省外貿進出口總額的４３﹒３％，拉動廣東外貿增長３﹒１個百分點。



４﹒ 美國財政部周三公布的最新數據顯示，２月中國減持１０６億美元國國債，持有規模

８４８８億美元，按月跌約１﹒２％，此為中國連續第６個月減持，持有規模為２０１０年６月

以來的近十三年最低。中國依然為僅次於日本的第二大持有國。最大的海外持有者日本２月持倉

減少２２６億美元，至１﹒０８２萬億美元，按月跌２％。



５﹒ 財政部公布首季財政收支情況，全國一般公共預算收入６２３４１億元，同比由降轉增

０﹒５％。其中，中央一般公共預算收入２７６０３億元，同比下降４﹒７％；地方一般公共預

算本級收入３４７３８億元，同比增長５％。全國稅收收入５１７０７億元，同比下降１﹒４％

；非稅收入１０６３４億元，同比增長１０﹒９％。支出方面，首季全國一般公共預算支出

６７９１５億元，同比增長６﹒８％。其中中央一般公共預算本級支出７２４０億元，同比增長

６﹒４％；地方一般公共預算支出６０６７５億元，同比增長６﹒９％。



６﹒ 胡潤研究院發布《２０２３全球獨角獸榜》，字節跳動連續第二年蟬聯世界上最具價值的

獨角獸，價值１﹒３８萬億元，比去年下降逾一萬億；馬斯克旗下的ｓｐａｃｅＸ以９４５０億

元的價值位居第二，比去年增長２６００億元；螞蟻集團較去年下降一位至第三，價值８３００

億元。第四名至第十名分別是總部在廣州的快時尚電商Ｓｈｅｉｎ、總部在舊金山的支付平台

Ｓｔｒｉｐｅ、深圳數字銀行微眾銀行、美國數據和ＡＩ公司Ｄａｔａｂｒｉｃｋｓ、通訊應用

公司Ｔｅｌｅｇｒａｍ、英國數字銀行Ｒｅｖｏｌｕｔ，以及總部在杭州的菜鳥網絡。



７﹒ 粵財控股董事長金聖宏表示，廣東半導體及集成電路產業投資基金二期在籌劃中，規模

３００億元，基金期限長達１７年，母基金可直接投資公司，子基金包括汽車晶片、半導體材料

設備、化合物半導體等主題，並且二期基金在投資退出後可向被投企業讓利６０％，支持企業做

大做強。一期基金２０２１年成立，業務規模已達３１０億元，已投資１０２家企業，２家被投

企業過會，今明年將有１９家企業申報ＩＰＯ。



８﹒ 在內地舉辦的全球元宇宙大會上，中國移動通信聯合會、中國電信、中國移動、中國聯通

、中國廣電等共同發起成立ＧＰＴ產業聯盟。中國移動通信聯合會執行會長、全球元宇宙大會主

席倪健中表示，ＡＩ大語言模型的博弈已經進入關鍵時刻，ＣｈａｔＧＰＴ給中國帶來的不是危

機，而是行業迭代發展的重大機遇。ＧＰＴ產業聯盟表示，將努力做到探索智能湧現產生的機制

和工程路徑；發現智能時代開啟原始創新機會；發明支撐智能商業價值湧現與流轉的技術架構。

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