《經濟通通訊社１８日專訊》歌爾股份（深：００２２４１）公布２０２２年年報和

２０２３年一季報顯示，公司一季度淨利潤僅錄１﹒０６億元（人民幣．下同），同比大降

８８﹒２２％。營收２４１﹒２２億元，同比增長１９﹒９４％。歌爾股份開盤急挫９﹒１３％

，報２０﹒５元。

歌爾股份盈利暴跌，相信和去年底公司遭遇蘋果「砍單」不無關係。１１月８日，歌爾股份

曾發布風險提示性公告稱，收到境外某大客戶的通知，暫停生產其一款智能聲學整機產品。隨後

在１２月２日晚間，歌爾股份再次公告稱，受上述事項影響，其２０２２年度營業收入減少不超

過３３億元，與之相關的直接損失約９億元（包括直接利潤減少和停工損失等）。在年報中，歌

爾股份對此前「砍單事件」回應指，該公司表示，已充分反思和吸取相關經驗教訓，並對相關工

作中的不足之處積極整改。「堅信此次偶發事件不會削弱公司的核心競爭力，不會動搖公司的業

務基礎，不會改變公司長期穩定、健康發展的大趨勢」。

值得注意的是，歌爾股份的一季度淨利潤還包括確認遞延所得稅資產增加，所得稅費用沖回

的１﹒５３億元。而其營業利潤實際虧損１７４５萬元，而加上營業外收入和營業外支出，其利

潤總額虧損４４９０萬元。

另外，歌爾股份２０２２年全年淨利潤１７﹒５億元，同比下降５９﹒０８％，擬１０派１

元。公司表示，受宏觀經濟因素、行業景氣度低迷以及海外大客戶項目波動的影響，去年業績出

現下滑。今年在消費電子行業下行、重要項目仍未復產等因素的影響下，一季度業績在營收創新

高之下依然增收未增利。（ｄｗ）

