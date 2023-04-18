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AH股新聞

18/04/2023 09:08

《Ａ股動向》Ａ股近百家公司正在推進分拆，２１家已獲成功

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《證券時報》統計，自２０１９年分拆規則發布後，目前已
有近１２０家Ａ股上市公司宣布分拆子公司上市，其中，已有２１家「Ａ拆Ａ」成功上市，近百
家企業仍在推進中。
　　分拆上市是指上市公司將其部分資產或業務，以控股子公司的形式獨立上市的資本運作方式
，在國際上常被用作多元化公司提升主業集中度、運營效率及估值的重要手段。而在國內，Ａ股
境內分拆上市長期處於政策空白地帶，直至２０１９年１２月，中證監發布《上市公司分拆所屬
子公司境內上市試點若干規定》，支持符合條件的企業在境內分拆上市，標志著Ａ股境內分拆上
市通道正式開啟。
　　華民投常務副總裁陳飛表示，「估值提升」是上市公司分拆子公司上市的最大動力。子公司
分拆上市後，往往可以獲得更高的估值以及更便捷的融資渠道。
　　從分拆上市「目的地」來看，大多集中在科創板和創業板。對此，陳飛表示，分拆上市的子
公司大多集聚在新興戰略產業，以高端裝備制造業和通信技術業為主，更符合雙創板定位，且在
雙創板上市也更能提升估值。（ｌｃ）

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